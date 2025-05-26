Действительно ли есть запрос и от кого — вопрос восстановления военных судов вызвал дискуссию на Пленуме Верховного Суда

Почему Пленум Верховного Суда решил отложить вопрос о восстановлении военных судов в Украине.

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При рассмотрении проектов заключений по законопроектам о восстановлении военных судов в Украине на Пленуме Верховного Суда возникла дискуссия.

Вопрос заключался в том, действительно ли существует запрос и потребность в таких судах, если процент дел относительно небольшой, особых нареканий на рассмотрение дел о самовольном оставлении воинской части (СЗЧ), дезертирстве, уклонении от призыва общими судами нет, а финансовые затраты на восстановление целой системы – начиная от процедуры отбора таких судей, их размещения и т.д. – будут огромными.

С учетом предложения о присвоении судьям военных судов воинских званий, возникает вопрос о построении иерархии и соответствующей зависимости. Кроме того, один из законопроектов предлагает, чтобы такие судьи считались проходящими военную службу. Соответственно, возникает вопрос их подчинения и подотчетности командованию.

Еще один аспект касается предложения передать таким судам на рассмотрение административные дела по искам против Министерства обороны, в частности, о выплатах военнослужащим и членам их семей. Не будут ли такие судьи – сознательно или подсознательно – на стороне органа военного управления, который в судах, как правило, до последнего отстаивает экономию бюджетных средств – это тоже большой вопрос.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно депутаты обнаружили, что Минобороны оспаривает «до победного» выплаты семьям, в том числе детям погибших военнослужащих, вплоть до Верховного Суда, тратя на это бюджетные средства.

В итоге может возникнуть и вопрос соответствия военных судов Конституции Украины и необходимости внесения соответствующих изменений в Основной Закон.

Есть ли «запрос и спрос»

Итак, Пленум Верховного Суда рассматривал законопроекты 13048 и 13048-1 о военных судах депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко и депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина.

Оба предлагают ввести присвоение судьям воинских званий. Законопроектом 13048-1 авторства Дырдина предлагается, чтобы судьи военных судов параллельно считались проходящими военную службу.

Судья Верховного Суда Олег Ткачук, который когда-то был судьей военного суда, заявил, что необходимо восстановить в Украине военные суды и присваивать судьям воинские звания. По его словам, на это есть соответствующий запрос.

В свою очередь, судья Верховного Суда Виталий Зуев отметил, что ему «иногда странно слышать коллег, особенно если вспомнить, где кто был в марте 2022 года – тот, кто ратует за создание военных судов».

«Я постоянно общаюсь на эту тему с военнослужащими. Действительно, есть разные полярные мнения. Однако приведу высказывание, которое я услышал от одного из комбригов ДШВ. Он сказал: «В моей жизни меня трижды судили. И если бы меня судил военный суд, я был бы трижды осужден». Они с уважением относятся к нашим судам.

И когда Олег Степанович Ткачук начал свой доклад, у меня сложилось впечатление, что я попал на какой-то митинг. Без всяких цифр. «Есть спрос, есть запрос…» Нет запроса и нет спроса.

То, что ставит Министерство обороны, это понятно. Но, когда меняли законодательство, чтобы обеспечить нашу независимость, нам заменили бронирование на отсрочку, чтобы мы не зависели от Минобороны. Более того, я общаюсь с судьями, которые рассматривают эти военные споры, и нет там таких вопросов, которые они не могут рассмотреть. А пренебрегать нашими коллегами, говорить, что они «недостаточно квалифицированы» – это неверный подход», – подчеркнул Виталий Зуев.

По мнению судьи Верховного Суда Виктора Пророка, проблема заключается не в отсутствии отдельной системы военных судов, а в кадровом дефиците. Создание системы потребует от государства огромной суммы средств, за которые можно было бы увеличить состав местных судов.

«Я считаю, что эти законопроекты нужно не отправить на доработку, а отклонить. Фактически законопроектами предлагается восстановление военных судов так, как это существовало в советские времена. Возможно, те военнослужащие, которые не сталкивались с правосудием советского типа, думают, что так будет лучше. Но те, кто понимают, что такое военные суды советского времени, знают, что это однозначное осуждение», – указал Виктор Пророк.

Однако судья Верховного Суда Станислав Голубицкий, который был судьей военного суда, с этим не согласился. По его мнению, Украине нужны военная полиция, военная прокуратура и военный суд. В частности, такая потребность существует, потому что, по его словам, «есть много военных руководителей, которые сейчас привлекаются к уголовной ответственности». В качестве примеров он привел дела Виктора Назарова и Романа Червинского.

О чем говорит статистика

Председатель Кассационного уголовного суда Верховного Суда Александр Марчук отметил, что искать ответ на вопрос, нужны ли Украине военные суды, следует, исходя из исторического опыта, современной практики, потребностей армии и общества.

Современная практика свидетельствует, что в период с 24 февраля 2022 по 16 мая 2025 года в суды первой инстанции поступило примерно 32,5 тысячи обвинительных актов по таким делам. Из них примерно 20 тысяч – это дела, касающиеся самовольного оставления воинской части или места службы (СЗЧ) и дезертирства. Уклонение от призыва (статья 336 УК) – еще примерно 5,5 тысячи дел.

«К судам первой инстанции поступает в целом за год примерно 120 тысяч обвинительных актов. Таким образом, указанные преступления составляют чуть более 4%. При этом 70% из них связаны с СЗЧ, дезертирством или уклонением от призыва», – отметил он.

Начиная с 22 февраля 2022 года по май 2025 года в Кассационном уголовном суде ВС по результатам пересмотра дел по кассационным жалобам было рассмотрено лишь 127 соответствующих уголовных производств (в частности, по статье 336 УК – 42 производства, по статье 407 УК – 39, по статье 408 УК – 12 производств). То есть это нагрузка меньше, чем на одного судью, рассматривающего уголовные производства.

(Напоминаем, «Судебно-юридическая газета» недавно публиковала анализ судебных дел о том, за что судили украинских военнослужащих в 2024 году).

Вызывает возражения и отнесение к компетенции военных судов рассмотрения административных дел, где стороной является субъект властных полномочий. Ведь административные суды уже выработали соответствующую практику, где стороной является военнослужащий или орган военного управления, и эффективно рассматривают такие дела. Соответственно, в случае принятия изменений могут возникнуть юрисдикционные конфликты.

Отдельное внимание председатель КУС ВС уделил предложению о присвоении судьям воинских званий и прохождении судьями военной службы.

«Анализ развития законодательства за последние десятилетия свидетельствует об отходе от практики установления каких-либо дополнительных показателей к статусу судьи, таких как ранг, класс, чин. Наличие классов и чинов противоречит принципу единства статуса судьи независимо от юрисдикции и инстанции. Положения законопроектов о введении для судей воинских званий – это движение в противоположном направлении.

Во-первых, наличие разных званий у судьи приведет к дифференциации их статуса, условному ранжированию, критерии которого в законопроекте не раскрыты. Это, в свою очередь, может привести к созданию видимости подчиненности судей с более низким званием судьям с более высоким званием. Поэтому введение званий приведет к появлению иерархии, что является дискуссионным с учетом общепризнанных стандартов независимости судей», – подчеркнул Александр Марчук.

Во-вторых, не совсем понятна цель введения этих званий и будет ли это способствовать более качественному правосудию. Например, в военном суде будут лейтенант, полковник или генерал – насколько это будет влиять на независимость судьи?

«И в-третьих, угроза независимости содержится и в идее о прохождении такими судьями военной службы. Этот факт предусматривает априори подчинение судей военным командирам, начиная от Верховного Главнокомандующего ВСУ, ведь система военной службы построена именно на принципах подотчетности и подчинения.

При этом, как и в случае с воинскими званиями, остается непонятной цель, и как такое положение будет способствовать повышению эффективности функционирования военной юстиции», – добавил он.

При обсуждении этой идеи возникает ряд других вопросов, в частности, создание в КУС ВС отдельной судебной палаты, требований к кандидатам в военные судьи, включения военных судей в состав ВККС и создания отдельной палаты в составе ВРП и т.д.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко призвал коллег подумать над вопросами структуры системы военных судов, их юрисдикции (должны ли они рассматривать только уголовные дела или дела об административных правонарушениях, или также административные дела, или даже гражданские и хозяйственные), как должен выглядеть соответствующий пересмотр в Верховном Суде, как ВККС должна отбирать таких судей и как ВРП должна привлекать их к ответственности.

Пока Пленум Верховного Суда решил отложить вопрос, касающийся законопроектов о возвращении военных судов в Украине.

Напоминаем, что система военных судов существовала до 2010 года. Пока неизвестно, откуда планируется брать средства на восстановление этой системы в нынешних условиях, ведь, очевидно, она потребует значительного финансирования из государственного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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