Зеленский уволил первого заместителя председателя Госспецслужбы транспорта Сергея Затолокина

Сергей Затолокин уволен с должности начальника главного штаба - первого заместителя главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Затолокина с должности начальника главного штаба - первого заместителя главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

«Уволить Затолокина Сергея Николаевича с должности начальника главного штаба – первого заместителя главы администрации Государственной специальной службы транспорта», – говорится в указе главы государства.

Напомним, 23 мая Президент подписал указ о назначении судей.

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