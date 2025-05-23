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Зеленський звільнив першого заступника голови Держспецслужби транспорту Сергія Затолокіна

21:40, 23 травня 2025
Сергія Затолокіна звільнено з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
Зеленський звільнив першого заступника голови Держспецслужби транспорту Сергія Затолокіна
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Затолокіна з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.  

«Звільнити Затолокіна Сергія Миколайовича з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту», - йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, 23 травня Президент підписав указ про призначення суддів. 

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