Зеленський звільнив першого заступника голови Держспецслужби транспорту Сергія Затолокіна

Сергія Затолокіна звільнено з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Затолокіна з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

«Звільнити Затолокіна Сергія Миколайовича з посади начальника головного штабу - першого заступника голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту», - йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, 23 травня Президент підписав указ про призначення суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.