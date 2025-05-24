Суд вынес приговор ужгородскому депутату за незаконную застройку в центре города

Он начал строительство на участке, принадлежащем возглавляемому им предприятию, но во время работ самовольно занял и часть соседней земли, которая принадлежит общине города Ужгорода.

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Ужгородский горрайонный суд вынес приговор, которым признал местного депутата виновным в самовольном строительстве на земельном участке, который он занял без разрешения, что является нарушением части 3 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что депутат Ужгородского городского совета, будучи при этом членом постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры, начал строительство кофейни с магазином в центральной части города — возле пешеходного моста.

Строительство он начал на земельном участке, собственником которого является возглавляемое им предприятие, при этом в процессе выполнения работ незаконно занял прилегающие земли, принадлежащие территориальной общине города Ужгорода.

Кроме того, возведение объекта осуществлялось депутатом не только на самовольно занятом земельном участке, но и с существенными нарушениями и значительным отклонением от разрешительной и проектной документации.

Исследованные судом доказательства, в частности, земельно-техническая и строительно-техническая экспертизы, подтвердили причастность должностного лица к совершению инкриминируемого преступления.

При вынесении обвинительного приговора суд продолжил запрет на проведение строительных работ на незаконно возведённом объекте недвижимости.

Приговор суда вступает в законную силу в течение тридцати дней с момента его оглашения, если на него не будет подана апелляционная жалоба.

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