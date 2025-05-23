Литва запретила въезд по российским небиометрическим паспортам

Литва с 1 июня не впустит с «бумажными» паспортами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Литвы приняло решение прекратить признание небиометрических загранпаспортов Российской Федерации действительными документами для въезда на свою территорию. Соответствующий совместный приказ министров иностранных дел и внутренних дел был подписан 23 мая, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 июня 2025 года, небиометрические паспорта граждан РФ больше не могут использоваться для пересечения литовской границы. Для иностранцев с видами на жительство в Литве, других странах ЕС, ЕЭЗ или Шенгенской зоны срок действия устаревших документов будет продлен до 1 декабря 2025 года, чтобы предоставить время на их замену.

Однако транзитные пассажиры, путешествующие по железной дороге между Калининградской областью и остальной территорией России, смогут и в дальнейшем пользоваться небиометрическими паспортами.

«Мы присоединяемся к другим странам ЕС, которые уже ввели подобные ограничения. Биометрические паспорта сложнее подделать, поэтому наши граждане будут чувствовать себя безопаснее», - прокомментировал решение министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В то же время приказ предусматривает исключения. Граждане РФ, которые принадлежат к демократическим силам, оппозиции, независимым СМИ и гражданскому обществу, смогут получить разрешение на въезд по небиометрическому паспорту при условии, что цель поездки соответствует национальным интересам Литвы. Однако окончательное решение по каждому такому запросу будет принимать Государственная пограничная служба в соответствии с Шенгенским кодексом границ.

Как отмечают в Литве, небиометрические российские паспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO): в них отсутствуют встроенные биометрические данные (отпечатки пальцев или цифровые изображения лица), что затрудняет надежную идентификацию владельца и облегчает подделку документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.