Литва заборонила в’їзд за російськими небіометричними паспортами

Литва з 1 червня не впустить з «паперовими» паспортами.

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Уряд Литви ухвалив рішення припинити визнання небіометричних закордонних паспортів Російської Федерації дійсними документами для в’їзду на свою територію. Відповідний спільний наказ міністрів закордонних справ та внутрішніх справ був підписаний 23 травня, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 1 червня 2025 року, небіометричні паспорти громадян РФ більше не можуть використовуватися для перетину литовського кордону. Для іноземців з посвідками на проживання в Литві, інших країнах ЄС, ЄЕЗ чи Шенгенської зони термін дії застарілих документів буде продовжено до 1 грудня 2025 року, аби надати час на їх заміну.

Однак транзитні пасажири, які подорожують залізницею між Калінінградською областю та рештою території Росії, зможуть і надалі користуватися небіометричними паспортами.

«Ми приєднуємося до інших країн ЄС, які вже запровадили подібні обмеження. Біометричні паспорти складніше підробити, тому наші громадяни почуватимуться безпечніше», — прокоментував рішення міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Водночас наказ передбачає винятки. Громадяни РФ, які належать до демократичних сил, опозиції, незалежних ЗМІ та громадського суспільства, зможуть отримати дозвіл на в’їзд за небіометричним паспортом за умови, що мета поїздки відповідає національним інтересам Литви. Однак остаточне рішення щодо кожного такого запиту прийматиме Державна прикордонна служба відповідно до Шенгенського кодексу кордонів.

Як наголошують у Литві, небіометричні російські паспорти не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO): у них відсутні вбудовані біометричні дані (відбитки пальців або цифрові зображення обличчя), що ускладнює надійну ідентифікацію власника й полегшує підроблення документа.

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