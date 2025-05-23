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Як оподатковуються ПДВ операції з надання послуг з гарантійного ремонту товару

21:17, 23 травня 2025
Операції платника податку з надання послуг із проведення гарантійного ремонту товарів є об’єктом оподаткування ПДВ.
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Податкова служба у місті Києві пояснює, як оподатковуються ПДВ операції з надання послуг з гарантійного ремонту товару. 

Зазначається, що механізм та порядок гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів затверджено постановою КМУ від 28.11.2023 №1251 «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів».

Згідно з п. 3 Порядку №1251 виробник (продавець) виконує гарантійні зобов’язання щодо товару, зокрема передбачені рекламою, шляхом здійснення безоплатного ремонту або заміни товару протягом гарантійного строку відповідно до Закону України від 12.05.1991 №1023-XII «Про захист прав споживачів» (із змінами та доповненнями).

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (продавець, магазин, сервісний центр) протягом гарантійного строку в разі виявлення недоліку товару, який виник з вини його виробника (продавця), зобов’язується організувати гарантійний ремонт товару, який здійснюється за зверненням споживача безоплатно.

Взаємовідносини між виробниками, продавцями та сервісними центрами визначаються відповідними договорами.

Відповідно до п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких, згідно зі ст. 186 ПКУ, розташоване на митній території Україні, та ввезення товарів на митну територію України.

Згідно з пп. 14.1.191 ПКУ постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Отже, при отриманні платником податку товару для здійснення гарантійного ремонту та подальшого повернення (передачі) його власнику (споживачу) після проведення такого гарантійного ремонту не відбувається операції з постачання товарів.

Таким чином, при здійсненні платником податку операції з повернення (передачі) власнику (споживачу) товару після проведення гарантійного ремонту об’єкта оподаткування ПДВ не виникає, а тому обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у такого платника за вказаною операцією відсутній.

Проте операції платника податку з надання послуг із проведення гарантійного ремонту товарів є об’єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування таких операцій визначається виходячи із вартості таких послуг, які оплачуються виробником товарів, щодо яких проводився гарантійний ремонт.

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податкова

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