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У Києві затримали власника барбершопу, який переправляв ухилянтів до Молдови

20:04, 23 травня 2025
Ухилянтам пропонували їхати з Києва до Одеської області, де у супроводі провідника перетнути кордон з Молдовою.
У Києві затримали власника барбершопу, який переправляв ухилянтів до Молдови
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 30-річному чоловіку, який за гроші пропонував військовозобов’язаному допомогу з виїздом з України в Молдову.

Як повідомила Київська міська прокуратура, що чоловік, працює в одному з барбершопів Печерського району Києва, відтак його клієнтами є чоловіки. Охочим виїхати з України призовного віку він давав Телеграм-каналу невстановленої особи, яка розповідала як працює схема виїзду та скільки це коштує.

«Так, військовозобов’язаним пропонували їхати з Києва до Одеської області, де у супроводі провідника перетнути кордон з Молдовою. За такі послуги потрібно було заплатити 14 тис. доларів США», - заявили у прокуратурі.

Гроші потрібно було передати підозрюваному двома частинами – спочатку 70%, згодом решту. Затримали його під час отримання 9800 тис. доларів США.

Під час затримання у чоловіка вилучили посвідчення представника громадської організації, яка бореться з корупцією, справжність якого встановлюватиметься.

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прокуратура Київ

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