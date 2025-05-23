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Чоловік хотів провчити дружину за відчинені двері будинку та зімітував крадіжку грошей — як його покарали

18:50, 23 травня 2025
56-річний чоловік повідомив до поліції про крадіжку, якої не було.
Чоловік хотів провчити дружину за відчинені двері будинку та зімітував крадіжку грошей — як його покарали
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Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про крадіжку, повідомляє пресслужба суду.

Встановлено, що 56-річний житель Звягельського району прийшов до власного домоволодіння та виявив залишені його дружиною відкриті вхідні двері будинку із ключами у замку. Після побаченого чоловік вирішив провчити свою дружину та зімітувати крадіжку.

Реалізовуючи свій план, він взяв у будинку належні йому та його дружині грошові кошти та заховав в гаражі, після чого повідомив дружину, яка в цей час перебувала на роботі, про виявлену ним крадіжку, а жінка повідомила про даний факт до поліції.

Згодом громадянин, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив слідчому, який прибув за викликом, про викрадення невідомою особою грошових коштів.

Після чого слідчим було складено протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, який жартівник підписав, однак в ході проведення огляду місця події на території домоволодіння, у гаражі, у покришці колеса, було виявлено грошові кошти, про крадіжку яких завідомо неправдиво заявив чоловік.

Суд інкримінував дії зловмисника, які виразилися у завідомо неправдивому повідомленні слідчому про вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 383 КК України.

Звягельський міськрайонний суд, заслухавши думки сторін та врахувавши всі обставини справи, ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним, і призначити громадянину покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити чоловіка від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік. Також покласти нанього наступні обов’язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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