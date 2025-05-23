У Британії суддя, який розглядає сімейні справи, проігнорував насильство над усиновленими дітьми у власній родині

Суд встановив, що суддя знав про жорстоке поводження партнера з дітьми, але не вжив жодних заходів для їхнього захисту.

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Суддя, який спеціалізується на сімейному праві, не зміг захистити всиновлених дітей від жорстокого ставлення свого партнера. Про це йдеться у рішенні Верховного суду Великої Британії, оприлюдненому суддею місіс Тейс, передає The Law Society Gazette.

За висновками суду, суддя, умовно названий «Y», знав про знущання з боку свого партнера «X», який є вчителем початкової школи. Поведінка включала відмову в їжі, образливі (зокрема расистські) висловлювання, фізичне насильство, а також приниження — зокрема запихання мила в рот дитині. Проте суддя не вжив жодних заходів для захисту дітей.

«Y» — адвокат, який також має повноваження вести приватні сімейні справи як суддя. У рішенні зазначено, що наразі обидва — і «Y», і «X» — не виконують свої професійні обов’язки. Також обоє погодилися, що регулятори їхніх професій мають бути поінформовані про висновки суду.

Регуляторна установа вже встановила, що «Y» порушив обов’язок повідомити керівництво судової системи про участь у процесі, який міг вплинути на його репутацію або репутацію судової влади загалом, навіть якщо справа була припинена.

Трьох хлопців віком 17, 15 і 10 років, всиновлених парою, забрали під опіку держави після встановлення фактів систематичної занедбаності та значної емоційної шкоди, а також ймовірного фізичного насильства.

Журналісти звернулися до суду з проханням дозволити назвати імена батьків. Вони зазначили, що приховування їхніх імен може підірвати довіру суспільства до правосуддя, зважаючи на професійну діяльність обох.

Однак суддя Тейс вирішила не розкривати імен, аргументуючи це захистом благополуччя дітей: «Інтереси цих дітей, які перебувають у вразливому становищі, переважають, хоч і з обох боків є вагомі аргументи».

Водночас суддя зазначила, що після завершення усіх регуляторних розслідувань може настати час, коли імена батьків будуть розголошені.

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