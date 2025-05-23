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В Британии судья, рассматривающий семейные дела, проигнорировал насилие над усыновленными детьми в собственной семье

15:32, 23 мая 2025
Суд установил, что судья знал о жестоком обращении партнера с детьми, но не принял никаких мер по их защите.
В Британии судья, рассматривающий семейные дела, проигнорировал насилие над усыновленными детьми в собственной семье
Фото: unsplash
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Судья, специализирующийся на семейном праве, не смог защитить усыновленных детей от жестокого обращения со стороны своего партнера. Об этом говорится в решении Верховного суда Великобритании, опубликованном судьей миссис Тейс, передает The Law Society Gazette.

Согласно выводам суда, судья, условно обозначенный как «Y», знал о насилии со стороны своего партнера «X», который работает учителем начальных классов. Поведение включало отказ в еде, оскорбительные (в том числе расистские) высказывания, физическое насилие, а также унижение — в частности, запихивание мыла в рот ребенку. Тем не менее судья не предпринял никаких действий для защиты детей.

«Y» — юрист, который также обладает полномочиями рассматривать частные семейные дела в качестве судьи. В решении указано, что в настоящее время оба — и «Y», и «X» — не выполняют свои профессиональные обязанности. Также оба признали, что регулирующие органы их профессий должны быть уведомлены о выводах суда.

Регулятор уже установил, что «Y» нарушил обязанность сообщить руководству судебной системы о своем участии в деле, которое могло повлиять на его репутацию или репутацию судебной власти в целом, даже несмотря на то, что дело было прекращено.

Трое мальчиков в возрасте 17, 15 и 10 лет, усыновленные парой, были переданы под государственную опеку после того, как были зафиксированы факты систематической запущенности и значительного эмоционального вреда, а также возможного физического насилия.

Журналисты обратились в суд с просьбой разрешить назвать имена приемных родителей. Они отметили, что сокрытие их имен может подорвать общественное доверие к системе правосудия, учитывая профессиональную деятельность обоих.

Однако судья Тейс отказалась раскрывать имена, объяснив это защитой интересов детей: «Интересы этих детей, находящихся в уязвимом положении, преобладают, хотя с обеих сторон есть веские аргументы».

При этом судья добавила, что после завершения всех регуляторных процедур может наступить момент, когда имена родителей будут обнародованы.

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