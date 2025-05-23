В ВККС сообщили о наличии восьми вакантных должностей

Документы на вакантные должности в ВККС принимаются до 4 июня.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В».

Среди них:

▪️ начальник отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии;

▪️ главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии (2 вакансии);

▪️ главный специалист сектора информационного обеспечения и коммуникации секретариата Комиссии;

▪️ главный специалист отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

Также Комиссия сообщает о наличии других вакантных должностей в секретариате:

▪️ документовед первой категории сектора архивного делопроизводства управления документального обеспечения секретариата Комиссии;

▪️ ведущий инженер отдела хозяйственного и транспортного обеспечения секретариата Комиссии;

▪️ ведущий консультант отдела издательской деятельности и литературного редактирования секретариата Комиссии.

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 4 июня 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме. В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в ВККС.

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