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Суд подтвердил штраф в более чем в 2 миллиона гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

18:14, 23 мая 2025
Апелляция не помогла предприятию избежать штрафных санкций за налоговые нарушения.
Суд подтвердил штраф в более чем в 2 миллиона гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что по результатам камеральной проверки одного из налогоплательщиков были выявлены факты несвоевременной регистрации налоговых накладных за периоды с февраля по декабрь 2022 года и с января по декабрь 2023 года. По итогам проверки налоговики составили акт и вынесли налоговое уведомление-решение, которым был наложен штраф в размере 2 441 607,98 гривен.

Судом были учтены доводы контролирующего органа о том, что налоговые накладные, составленные истцом в период с 01.02.2022 по 31.05.2022, были поданы на регистрацию после 15.07.2022 и фактически зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных с нарушением сроков, установленных пунктом 69.1 подраздела 10 раздела XX Переходные положения Налогового кодекса Украины (далее — НК Украины), предельного срока их регистрации (на 63, 66, 67 календарных дней соответственно), а потому имеются основания для применения штрафных (финансовых) санкций, предусмотренных пунктом 120-1 статьи 120-1 НК Украины (40 процентов суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки в зависимости от количества календарных дней нарушения предельного срока регистрации налоговой накладной/расчета корректировки).

Налоговые накладные, составленные истцом в период с 01.06.2022 по 08.02.2023, были поданы на регистрацию и фактически зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных с нарушением сроков, установленных пунктом 201.10 статьи 201 НК Украины (на 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 50, 52, 63, 65, 66, 67, 73, 81, 175, 213, 218, 233, 245, 260 календарных дней соответственно), а потому имеются основания для применения штрафных (финансовых) санкций, предусмотренных пунктом 120-1 статьи 120-1 НК Украины (10, 20, 30, 40 процентов суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки в зависимости от количества календарных дней нарушения предельного срока регистрации налоговой накладной/расчета корректировки), учитывая, что с 27.05.2022 прекратилось применение положений законодательства о моратории (приостановке) применения штрафных (финансовых) санкций на период действия военного, чрезвычайного положения и/или на период действия карантина, которые распространялись на правоотношения, регулируемые пунктом 52-1 подраздела 10 раздела XX Переходные положения НК Украины.

Налоговые накладные, составленные истцом в период с 08.02.2023 по 26.12.2023, были фактически поданы на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных в период с 25.07.2023 по 29.01.2024 соответственно, то есть с нарушением срока, определенного пунктом 89 подраздела 2 раздела XX НК Украины (на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 44, 45, 57, 68, 70, 81, 87, 98, 111, 120, 129, 137, 142, 168 календарных дней соответственно), а потому имеются основания для применения штрафных (финансовых) санкций, предусмотренных пунктом 90 подраздела 2 раздела XX Переходные положения НК Украины (2, 5, 10, 15 процентов суммы налога на добавленную стоимость, указанной в таких налоговых накладных/расчетах корректировки в зависимости от количества календарных дней нарушения предельного срока регистрации налоговой накладной/расчета корректировки).

Коллегия судей учла, что нарушения имели длительный и повторяющийся характер, налогоплательщик фактически осуществлял хозяйственную деятельность в течение всего спорного периода, что свидетельствует о наличии у него возможности надлежащим образом исполнять свою налоговую обязанность, однако по собственным субъективным причинам этого не сделал. При таких обстоятельствах причинно-следственная связь между заявленными форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью своевременной регистрации налоговых накладных не подтверждена, а фактическая и реальная невозможность истца исполнить свою налоговую обязанность по своевременной регистрации налоговых накладных из представленных в материалы доказательств не прослеживается.

Таким образом, Вторым апелляционным административным судом 1 мая 2025 года по делу №440/5671/24 отказано в удовлетворении жалобы общества.

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