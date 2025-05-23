Усиливают ли мобилизацию в Киеве – рассказали в КГГА

В Киеве опровергли информацию об усилении мобилизации и патрулирования.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В некоторых СМИ появилась информация о якобы активизации работы мобильных групп территориальных центров комплектования в Киеве и области, а также о патрулировании с участием Национальной гвардии, работников СБУ и Военной службы правопорядка на блокпостах. Официальные источники эту информацию не подтверждают.

Таким образом, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг сообщения о якобы усилении мобилизационных мероприятий в столице. По его словам, информация, распространяемая в интернете об увеличении количества мобильных групп и привлечении дополнительных сил, не соответствует действительности.

«Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети - фейк», - заявил Ткаченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.