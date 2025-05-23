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Чи посилюють мобілізацію в Києві – розповіли в КМДА

13:44, 23 травня 2025
У Києві спростували інформацію про посилення мобілізації та патрулювань.
Чи посилюють мобілізацію в Києві – розповіли в КМДА
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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У деяких ЗМІ з’явилася інформація про нібито активізацію роботи мобільних груп територіальних центрів комплектування у Києві та області, а також про патрулювання з участю Національної гвардії, працівників СБУ і Військової служби правопорядку на блокпостах. Офіційні джерела цю інформацію не підтверджують.

Так, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував повідомлення про нібито посилення мобілізаційних заходів у столиці. За його словами, інформація, що поширюється в інтернеті про збільшення кількості мобільних груп та залучення додаткових сил, не відповідає дійсності.

«Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк», — заявив Ткаченко.

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Київ КМДА мобілізація

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