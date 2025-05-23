Запустили перший у світі офісний пакет на базі ШІ

ШІ-пакет об’єднав 5 найзатребуваніших офісних продуктів.

Фото: Skywork.ai

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Компанія Skywork.ai запустила перший у світі офісний пакет AI Office Suite на базі штучного інтелекту. Компанія представляє новий стандарт, що поєднує автоматизацію корпоративного рівня з глибокими дослідженнями документів, електронних таблиць і презентацій, передає Globenewswire.

Офісний пакет, що використовує технологію DeepResearch, наразі підтримує англійську та японську мови, а його ціна становить $19,99.

На відміну від стандартних ШІ-інструментів, які використовують технологію RAG (поверхневий пошук із генерацією відповідей), Skywork.ai виконує аналіз даних у 10 разів глибше, забезпечуючи точність і деталізацію. Це дає змогу створювати деталізовані звіти, візуалізації (таблиці, графіки) та презентації з адаптацією до професійних завдань. Основу пакета складають додатки Docs, Sheets і Slides, які не лише генерують контент, а й проводять його аналіз.

На даний момент платформа включає п’ять спеціалізованих агентів: для документів, таблиць, презентацій, подкастів і веб-контенту. Кожен з них враховує контекст завдань користувача, а результати роботи залишаються редагованими і експортуються у формати PDF, PPTX та HTML. Інтегрована система DeepResearch мінімізує помилки ШІ («галюцинації») завдяки перехресній перевірці даних і відстеженню джерел.

Skywork.ai також впровадила інтелектуальну систему уточнення запитів. Замість обробки розмитих інструкцій платформа пропонує персоналізовану форму введення, що скорочує час на редагування. Додаткова функція — створення мультимедійного контенту (відео, аудіокниги, зображення) в одному інтерфейсі без необхідності використання сторонніх інструментів.

Платформа також надає можливість формувати персональну базу знань: користувачі завантажують документи, посилання і медіафайли, на основі яких платформа генерує новий контент.

Компанія позиціонує свій продукт не просто як ШІ-помічник, а як партнера для підвищення продуктивності в корпоративному середовищі.

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