Запустили первый в мире офисный пакет на базе ИИ

ИИ-пакет объединил 5 самых востребованных офисных продуктов

Фото: Skywork.ai

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Компания Skywork.ai запустила первый в мире офисный пакет AI Office Suite на базе ИИ. Компания представляет новый стандарт, объединяющий автоматизацию корпоративного уровня с глубокими исследованиями документов, электронных таблиц и презентаций, передает Globenewswire.

Офисный пакет, использующий технологию DeepResearch, на данный момент поддерживает английский и японский языки, а его цена составляет $19,99.

В отличие от стандартных ИИ-инструментов, использующих технологию RAG (поверхностный поиск с генерацией ответов), Skywork.ai выполняет анализ данных в 10 раз глубже, обеспечивая точность и детализацию. Это обеспечивает создание детализированных отчетов, визуализаций (таблиц, графиков) и презентаций с адаптацией к профессиональным задачам. Основу пакета составляют приложения Docs, Sheets и Slides, которые не только генерируют контент, но и проводят его верифицируемый анализ.

На данный момент платформа включает пять специализированных агентов: для документов, таблиц, презентаций, подкастов и веб-контента. Каждый из них учитывает контекст задач пользователя, а результаты работы остаются редактируемыми и экспортируются в форматы PDF, PPTX и HTML. Интегрированная система DeepResearch минимизирует ошибки ИИ («галлюцинации») за счет перекрестной проверки данных и отслеживания источников.

Skywork.ai также внедрила интеллектуальную систему уточнения запросов. Вместо обработки расплывчатых инструкций платформа предлагает персонализированную форму ввода, что сокращает время на правки. Дополнительная функция — создание мультимедийного контента (видео, аудиокниги, изображения) в одном интерфейсе без необходимости использования сторонних инструментов.

Платформа также предоставляет возможность формировать персональную базу знаний: пользователи загружают документы, ссылки и медиафайлы, на основе которых платформа генерирует новый контент.

Компания позиционирует свой продукт не просто как ИИ-помощник, но как партнер для повышения продуктивности в корпоративной среде.

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