Суд підтвердив штраф у понад 2 мільйони гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Апеляція не допомогла підприємству уникнути штрафних санкцій за податкові порушення.

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Податкова служба в Полтавській області повідомляє, що за результатами камеральної перевірки одного з платників податків було виявлено факти несвоєчасної реєстрації податкових накладних за періоди з лютого по грудень 2022 року та з січня по грудень 2023 року. За підсумками перевірки податківці склали акт і винесли податкове повідомлення-рішення, яким наклали штраф у розмірі 2 441 607,98 гривень.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що податкові накладні, складені позивачем у період з 01.02.2022 по 31.05.2022, були подані на реєстрацію після 15.07.2022 та фактично зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строків, встановлених пунктом 69.1 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України (далі – ПК України) граничного терміну їх реєстрації (на 63, 66, 67 календарних днів, відповідно), а тому наявні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій передбачених пунктом 120-1 статті 120-1 ПК України (40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування відповідно до кількості календарних днів порушення граничного терміну реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування).

Податкові накладні, складені позивачем у період з 01.06.2022 по 08.02.2023, були подані на реєстрацію та фактично зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строків, встановлених пунктом 201.10 статті 201 ПК України (на 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 50, 52, 63, 65, 66, 67, 73, 81, 175, 213, 218, 233, 245, 260 календарних днів, відповідно), а тому наявні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій передбачених пунктом 120-1 статті 120-1 ПК України (10, 20, 30, 40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування відповідно до кількості календарних днів порушення граничного терміну реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування), враховуючи що з 27.05.2022 припинили застосовуватися положення законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, які поширювалися на правовідносини, що врегульовувались пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України.

Податкові накладні, складені позивачем у період з 08.02.2023 по 26.12.2023 фактично подані на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних в період з 25.07.2023 по 29.01.2024 відповідно, тобто з порушенням строку, визначеного пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX ПК України (на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 44, 45, 57, 68, 70, 81, 87, 98, 111, 120, 129, 137, 142, 168 календарних днів, відповідно), а тому наявні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій передбачених пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX Перехідні положення ПК України (2, 5, 10, 15 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування відповідно до кількості календарних днів порушення граничного терміну реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування).

Колегія суддів врахувала, що порушення мали триваючий і повторюваний характер, платник податків фактично здійснював господарську діяльність протягом усього спірного періоду, що свідчить про наявність у нього можливості належним чином виконувати свій податковий обов’язок, проте з власних суб’єктивних причин цього не зробив. За таких обставин, причинно-наслідковий зв’язок між задекларованими форс-мажорними обставинами та неможливістю своєчасної реєстрації податкових накладних не підтверджено, а фактична та реальна неможливість позивача виконати свій податковий обов’язок щодо своєчасної реєстрації податкових накладних з наданих до матеріалів доказів не відслідковується..

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 1 травня 2025 року у справі №440/5671/24 відмовлено у задоволенні скарги товариства.

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