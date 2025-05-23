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У ВККС повідомили про наявність восьми вакантних посад

13:35, 23 травня 2025
Документи на вакантні посади у ВККС приймаються до 4 червня.
У ВККС повідомили про наявність восьми вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». 

Серед яких:

▪️ начальник відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій  секретаріату Комісії;

▪️ головний спеціаліст відділу опрацювання службової кореспонденції управління документального забезпечення секретаріату Комісії (2 вакансії);

▪️ головний спеціаліст сектору інформаційного забезпечення та комунікації секретаріату Комісії;

▪️ головний спеціаліст відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

Також, Комісія повідомляє про наявність інших вакантних посад в секретаріаті:        

▪️ документознавець першої категорії сектору архівного діловодства управління документального забезпечення секретаріату Комісії;

▪️ провідний інженер відділу господарського та транспортного забезпечення секретаріату Комісії;

▪️ провідний консультант відділу видавничої діяльності та літературного редагування секретаріату Комісії.

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 4 червня 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме. У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у ВККС.

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ВККС

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