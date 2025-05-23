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Мужчина хотел проучить жену за открытую дверь дома и сымитировал кражу денег — как его наказали

18:50, 23 мая 2025
56-летний мужчина сообщил в полицию о краже, которой не было.
Мужчина хотел проучить жену за открытую дверь дома и сымитировал кражу денег — как его наказали
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Звягельский горрайонный суд Житомирской области признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о краже, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 56-летний житель Звягельского района пришел в своё домовладение и обнаружил, что его жена оставила входную дверь дома открытой, а ключи — в замке. Увидев это, мужчина решил проучить супругу и инсценировал кражу.

Реализуя свой план, он взял из дома денежные средства, принадлежавшие ему и его жене, и спрятал их в гараже, после чего сообщил жене, которая в это время находилась на работе, о якобы обнаруженной краже. Женщина обратилась с этим фактом в полицию.

Позже гражданин, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, рассказал прибывшему по вызову следователю о краже денег неустановленным лицом.

После этого следователь составил протокол принятия заявления о совершении уголовного правонарушения, который шутник подписал. Однако при осмотре места происшествия на территории домовладения в гараже, в покрышке колеса, были обнаружены денежные средства, о краже которых мужчина заведомо ложно сообщил.

Суд квалифицировал действия злоумышленника, выразившиеся в заведомо ложном сообщении следователю о совершении уголовного правонарушения, по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины.

Суд, выслушав позиции сторон и учитывая все обстоятельства дела, постановил утвердить соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и подозреваемым, и назначить гражданину наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины освободить мужчину от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год. Также возложить на него следующие обязанности:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

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