Мужчина хотел проучить жену за открытую дверь дома и сымитировал кражу денег — как его наказали

56-летний мужчина сообщил в полицию о краже, которой не было.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Звягельский горрайонный суд Житомирской области признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о краже, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 56-летний житель Звягельского района пришел в своё домовладение и обнаружил, что его жена оставила входную дверь дома открытой, а ключи — в замке. Увидев это, мужчина решил проучить супругу и инсценировал кражу.

Реализуя свой план, он взял из дома денежные средства, принадлежавшие ему и его жене, и спрятал их в гараже, после чего сообщил жене, которая в это время находилась на работе, о якобы обнаруженной краже. Женщина обратилась с этим фактом в полицию.

Позже гражданин, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, рассказал прибывшему по вызову следователю о краже денег неустановленным лицом.

После этого следователь составил протокол принятия заявления о совершении уголовного правонарушения, который шутник подписал. Однако при осмотре места происшествия на территории домовладения в гараже, в покрышке колеса, были обнаружены денежные средства, о краже которых мужчина заведомо ложно сообщил.

Суд квалифицировал действия злоумышленника, выразившиеся в заведомо ложном сообщении следователю о совершении уголовного правонарушения, по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины.

Суд, выслушав позиции сторон и учитывая все обстоятельства дела, постановил утвердить соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и подозреваемым, и назначить гражданину наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины освободить мужчину от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год. Также возложить на него следующие обязанности:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.