В Киеве задержан владелец барбершопа, который переправлял уклонистов в Молдову

Уклонистам предлагали ехать из Киева в Одесскую область, где в сопровождении проводника пересечь границу с Молдовой.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 30-летнему мужчине, который за деньги предлагал военнообязанному помощь с выездом из Украины в Молдову.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина работает в одном из барбершопов Печерского района Киева, а его клиентами являются мужчины. Желающим покинуть Украину призывного возраста он предоставлял ссылку на Telegram-канал неустановленного лица, которое объясняло, как работает схема выезда и сколько это стоит.

«Так, военнообязанным предлагали ехать из Киева в Одесскую область, где в сопровождении проводника пересечь границу с Молдовой. За такие услуги нужно было заплатить 14 тыс. долларов США», — заявили в прокуратуре.

Деньги нужно было передать подозреваемому в два этапа — сначала 70%, затем остальную сумму. Его задержали при получении 9800 долларов США.

Во время задержания у мужчины изъяли удостоверение представителя общественной организации, которая якобы борется с коррупцией, подлинность которого будет установлена.

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