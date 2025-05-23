Как облагаются НДС операции по предоставлению услуг по гарантийному ремонту товара

Операции налогоплательщика по предоставлению услуг по проведению гарантийного ремонта товаров являются объектом обложения НДС.

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Налоговая служба в городе Киеве разъясняет, как облагаются НДС операции по предоставлению услуг гарантийного ремонта товара.

Указывается, что механизм и порядок гарантийного ремонта или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утверждены постановлением КМУ от 28.11.2023 №1251 «Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров».

Согласно п. 3 Порядка №1251 производитель (продавец) исполняет гарантийные обязательства в отношении товара, в частности предусмотренные рекламой, путем осуществления бесплатного ремонта или замены товара в течение гарантийного срока в соответствии с Законом Украины от 12.05.1991 №1023-XII «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями).

Гарантийное обслуживание заключается в том, что производитель (продавец, магазин, сервисный центр) в течение гарантийного срока в случае выявления недостатка товара, возникшего по вине его производителя (продавца), обязуется организовать гарантийный ремонт товара, который осуществляется по обращению потребителя бесплатно.

Взаимоотношения между производителями, продавцами и сервисными центрами определяются соответствующими договорами.

Согласно п. 185.1 НКУ объектом обложения НДС являются операции плательщиков налога по поставке товаров/услуг, место поставки которых, согласно ст. 186 НКУ, расположено на таможенной территории Украины, а также ввоз товаров на таможенную территорию Украины.

Согласно подп. 14.1.191 НКУ поставка товаров — это любое передача права распоряжения товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда.

Таким образом, при получении плательщиком налога товара для осуществления гарантийного ремонта и последующего возврата (передачи) его владельцу (потребителю) после проведения такого гарантийного ремонта не происходит операции по поставке товаров.

Следовательно, при осуществлении плательщиком налога операции по возврату (передаче) владельцу (потребителю) товара после проведения гарантийного ремонта объект налогообложения НДС не возникает, а потому обязанность по начислению налоговых обязательств по НДС у такого плательщика по указанной операции отсутствует.

Однако операции плательщика налога по предоставлению услуг по проведению гарантийного ремонта товаров являются объектом налогообложения НДС. База налогообложения таких операций определяется исходя из стоимости таких услуг, которые оплачиваются производителем товаров, в отношении которых проводился гарантийный ремонт.

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