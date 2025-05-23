Практика судов
  1. В Украине

Как облагаются НДС операции по предоставлению услуг по гарантийному ремонту товара

21:17, 23 мая 2025
Операции налогоплательщика по предоставлению услуг по проведению гарантийного ремонта товаров являются объектом обложения НДС.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в городе Киеве разъясняет, как облагаются НДС операции по предоставлению услуг гарантийного ремонта товара.

Указывается, что механизм и порядок гарантийного ремонта или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утверждены постановлением КМУ от 28.11.2023 №1251 «Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров».

Согласно п. 3 Порядка №1251 производитель (продавец) исполняет гарантийные обязательства в отношении товара, в частности предусмотренные рекламой, путем осуществления бесплатного ремонта или замены товара в течение гарантийного срока в соответствии с Законом Украины от 12.05.1991 №1023-XII «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями).

Гарантийное обслуживание заключается в том, что производитель (продавец, магазин, сервисный центр) в течение гарантийного срока в случае выявления недостатка товара, возникшего по вине его производителя (продавца), обязуется организовать гарантийный ремонт товара, который осуществляется по обращению потребителя бесплатно.

Взаимоотношения между производителями, продавцами и сервисными центрами определяются соответствующими договорами.

Согласно п. 185.1 НКУ объектом обложения НДС являются операции плательщиков налога по поставке товаров/услуг, место поставки которых, согласно ст. 186 НКУ, расположено на таможенной территории Украины, а также ввоз товаров на таможенную территорию Украины.

Согласно подп. 14.1.191 НКУ поставка товаров — это любое передача права распоряжения товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда.

Таким образом, при получении плательщиком налога товара для осуществления гарантийного ремонта и последующего возврата (передачи) его владельцу (потребителю) после проведения такого гарантийного ремонта не происходит операции по поставке товаров.

Следовательно, при осуществлении плательщиком налога операции по возврату (передаче) владельцу (потребителю) товара после проведения гарантийного ремонта объект налогообложения НДС не возникает, а потому обязанность по начислению налоговых обязательств по НДС у такого плательщика по указанной операции отсутствует.

Однако операции плательщика налога по предоставлению услуг по проведению гарантийного ремонта товаров являются объектом налогообложения НДС. База налогообложения таких операций определяется исходя из стоимости таких услуг, которые оплачиваются производителем товаров, в отношении которых проводился гарантийный ремонт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео