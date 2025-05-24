Суд ухвалив вирок ужгородському депутату за незаконну забудову в центрі міста

Він почав будівництво на ділянці, що належить підприємству, яке сам очолює, але під час робіт самовільно зайняв і частину сусідньої землі, яка належить громаді міста Ужгорода.

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Ужгородський міськрайонний суд ухвалив вирок, яким визнав місцевого депутата винним у самовільному будівництві на земельній ділянці, яку він зайняв без дозволу, що є порушенням частини 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що депутат Ужгородської міської ради, будучи при цьому членом постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, розпочав зведення кав’ярні з магазином в центральній частині міста - біля пішохідного мосту.

Будівництво розпочав на земельній ділянці, власником якої є очолюване ним підприємство, при цьому у процесі виконання робіт незаконно зайняв прилеглі землі, що належать територіальній громаді міста Ужгорода.

Окрім цього, спорудження об’єкта здійснювалося депутатом не лише на самовільно зайнятій земельній ділянці, а й із суттєвим порушеннями та істотним відхиленням від дозвільної та проектної документації.

Досліджені судом докази, зокрема, земельно-технічна та будівельно-технічна експертизи, підтвердили причетність посадовця до вчинення інкримінованого злочину.

При ухваленні обвинувального вироку судом продовжено заборону проведення будівельних робіт на незаконно зведеному об’єкті нерухомості.

Вирок суду набирає законної сили протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, якщо на такий не буде подано апеляційну скаргу.

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