Вице-президент США Ди Вэнс рассказал, о чем Трамп будет говорить с Путиным

Джей Ди Вэнс заявил, что США не смогут бесконечно пытаться остановить войну РФ против Украины.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о наличии глубокого недоверия между Россией и Западом, а также о том, что без готовности обеих сторон к конструктивному диалогу продвижение вперед невозможно.

«Мы должны двигаться дальше, несмотря на ошибки прошлого. Но для этого нужна воля с обеих сторон», - сказал Вэнс. По его словам, Соединенные Штаты не позволят себе бесконечно поддерживать мирные инициативы, если Москва не продемонстрирует готовности остановить кровопролитие.

«Если Россия не готова - то в конце концов мы скажем: «Это не наша война. Это война Байдена и Путина. Мы пытались ее остановить, но если не получится - больше не будем этого делать», - предупредил вице-президент.

В то же время Вэнс признал, что текущие переговоры зашли в тупик. «Я думаю, что Трамп скажет Путину: «Я думаю, что Трамп скажет Путину: «Посмотрите, вы серьезно? Вы реально настроены на это?», - отметил он, имея в виду запланированный разговор Дональда Трампа с Путиным.

По словам Вэнса, американская сторона всегда предлагала Москве то же самое: «есть много, экономических преимуществ от улучшения отношений между Россией и остальным миром. Но ты не получишь этих выгод, если продолжишь убивать. Если готов остановить кровопролитие - США готовы быть партнером ради мира».

Вице-президент подчеркнул, что это предложение касается не только России, но и Украины, а также других стран, где до сих пор продолжаются горячие конфликты. «Мы предложили и России, и Украине, и, если честно, еще ряду стран в горячих точках по всему миру», - подчеркнул он, призвав стороны наконец действовать не на основе взаимных обвинений, а на принципах взаимной выгоды и безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.