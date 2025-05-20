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Что нужно знать украинцам перед выездом за границу на постоянное место жительства

07:00, 20 мая 2025
Граждане, планирующие выезд за границу на ПМЖ, обязаны заранее выполнить важные налоговые обязательства.
Что нужно знать украинцам перед выездом за границу на постоянное место жительства
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что необходимо знать украинцам перед выездом за границу на постоянное место жительства.

Граждане, планирующие выезд за границу на ПМЖ, обязаны заранее выполнить важные налоговые обязательства.

В частности, речь идет о подаче налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, как предусмотрено п. 179.3 Налогового кодекса Украины.

Физические лица — резиденты Украины, выезжающие за границу на постоянное место жительства, обязаны подать такую декларацию не позднее чем за 60 календарных дней до даты выезда (п. 179.3 НКУ).

Контролирующий орган в течение 30 календарных дней с момента получения декларации:

  • проверяет предоставленные данные;
  • определяет правильность расчета налогового обязательства по НДФЛ;
  • устанавливает факт полной уплаты налога.

Если все данные поданы корректно и отсутствует налоговая задолженность, плательщику выдается справка об уплате НДФЛ и отсутствии налоговых обязательств.

Эта справка предоставляется органам таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины. Наличие такой справки является обязательным условием для проведения таможенных процедур при выезде на ПМЖ за пределы страны.

Порядок выдачи справки регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 № 1243.

Для получения справки и консультаций по этому вопросу плательщик может обратиться в соответствующий налоговый орган по месту регистрации или воспользоваться сервисами Электронного кабинета плательщика.

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