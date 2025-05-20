Практика судів
  1. В Україні

Що варто знати українцям перед виїздом за кордон на постійне місце проживання

07:00, 20 травня 2025
Громадяни, які планують виїзд за кордон на ПМП, повинні завчасно виконати важливі податкові зобов’язання.
Що варто знати українцям перед виїздом за кордон на постійне місце проживання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що варто знати українцям перед виїздом за кордон на постійне місце проживання.

Громадяни, які планують виїзд за кордон на постійне місце проживання, повинні завчасно виконати важливі податкові зобов’язання.

Зокрема, йдеться про обов’язкове подання податкової декларації про майновий стан і доходи, що передбачено п. 179.3 Податкового кодексу України.

Фізичні особи — резиденти України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до дати виїзду (п. 179.3 ПКУ).

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів з моменту отримання декларації:

  • перевіряє подані дані;
  • визначає правильність розрахунку податкового зобов’язання з ПДФО;
  • встановлює факт повної сплати податку.

Якщо все подано коректно і немає податкових боргів, платнику видається довідка про сплату ПДФО та відсутність податкових зобов’язань.

Вона подається до органів митного контролю під час перетину державного кордону України. Саме наявність такої довідки є умовою для проведення митних процедур у разі виїзду на постійне місце проживання за межі країни.

Порядок видачі довідки врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1243.

Для отримання довідки та консультацій з цього питання платник може звернутися до відповідного податкового органу за місцем реєстрації або скористатися сервісами Електронного кабінету платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Катерина Черногоренко заявила, що рік роботи Резерв+ довів, що застосунок дозволив зекономити «тисячі годин і нервів»

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК – Черногоренко про рік роботи Резерв+.

Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні

А ВККС 11 червня розгляне висновок комісії за участю членів ВККС та громадськості, який може мати наслідки для Володимира Луганського.

Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду