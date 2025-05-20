Громадяни, які планують виїзд за кордон на ПМП, повинні завчасно виконати важливі податкові зобов’язання.

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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що варто знати українцям перед виїздом за кордон на постійне місце проживання.

Громадяни, які планують виїзд за кордон на постійне місце проживання, повинні завчасно виконати важливі податкові зобов’язання.

Зокрема, йдеться про обов’язкове подання податкової декларації про майновий стан і доходи, що передбачено п. 179.3 Податкового кодексу України.

Фізичні особи — резиденти України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до дати виїзду (п. 179.3 ПКУ).

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів з моменту отримання декларації:

перевіряє подані дані;

визначає правильність розрахунку податкового зобов’язання з ПДФО;

встановлює факт повної сплати податку.

Якщо все подано коректно і немає податкових боргів, платнику видається довідка про сплату ПДФО та відсутність податкових зобов’язань.

Вона подається до органів митного контролю під час перетину державного кордону України. Саме наявність такої довідки є умовою для проведення митних процедур у разі виїзду на постійне місце проживання за межі країни.

Порядок видачі довідки врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1243.

Для отримання довідки та консультацій з цього питання платник може звернутися до відповідного податкового органу за місцем реєстрації або скористатися сервісами Електронного кабінету платника.

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