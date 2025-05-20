На Рівненщині суд зобов’язав приватне підприємство повернути державі протирадіаційне укриття

Захисну споруду передадуть у державну власність за рішенням суду

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Господарський суд Рівненської області частково задовольнив позов Вараської окружної прокуратури, зобов’язавши одне з приватних підприємств міста Вараш повернути державне протирадіаційне укриття. Ппо це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура з’ясувала, що під час приватизації державного автотранспортного підприємства, яку здійснювало Регіональне відділення Фонду державного майна України в Рівненській області, до приватної власності було передано один з корпусів. Однак разом з ним було відчужено і захисну споруду площею майже 300 кв.м, розраховану на 500 осіб. Така споруда не підлягала приватизації.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з позовом про повернення захисного об’єкта у державну власність. Суд погодився з доводами прокурора, наголосивши на важливості повернення укриття, адже під час воєнного стану такі об’єкти мають ключове значення для безпеки та збереження життя громадян.

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