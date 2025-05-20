В Ровенской области суд обязал частное предприятие вернуть государству противорадиационное укрытие

Защитное сооружение будет передано в государственную собственность по решению суда.

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Хозяйственный суд Ровенской области частично удовлетворил иск Варашской окружной прокуратуры, обязав одно из частных предприятий города Вараш вернуть государственное противорадиационное укрытие. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура выяснила, что при приватизации государственного автотранспортного предприятия, которое осуществляло Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Ровенской области, в частную собственность был передан один из корпусов. Однако вместе с ним было отчуждено и защитное сооружение площадью почти 300 кв.м, рассчитанное на 500 человек. Такая постройка не подлежала приватизации.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении защитного объекта в государственную собственность. Суд согласился с доводами прокурора, отметив важность возвращения укрытия, ведь во время военного положения такие объекты имеют ключевое значение для безопасности и сохранения жизни граждан.

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