На пенсию в 50 лет — кто имеет право и при каких условиях

Для досрочного ухода на пенсию необходимо подать заявление и ряд документов.

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Досрочный уход на пенсию в Украине возможен для отдельных категорий, в частности для женщин, которым исполнилось 50 лет и которые имеют минимум 15 лет трудового стажа — при наличии предусмотренных законодательством оснований.

В частности, многодетным матерям предусмотрена прибавка к пенсии, которая составляет от 35 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в зависимости от количества детей. Это предусмотрено Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Так, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Досрочно может выйти на пенсию не только многодетная мама, но и многодетный отец.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось родителем, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

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