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В Черкасском апелляционном суде объяснили, что такое дискреция суда и какие ее пределы

10:04, 24 мая 2025
Дискреционное полномочие может заключаться в выборе действовать или бездействовать.
В Черкасском апелляционном суде объяснили, что такое дискреция суда и какие ее пределы
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Черкасский апелляционный суд предоставил разъяснение, что такое дискреция суда и какие её пределы.

Отмечается, что несмотря на широкое использование понятия «дискреция», его нормативное определение отсутствует, в связи с чем учёные и практики используют понятие «административное усмотрение», которое охватывает сферу и субъектов осуществления управления и, соответственно, интеллектуальный процесс принятия решения.

Согласно Рекомендациям Комитета министров Совета Европы № R(80)2 от 11 марта 1980 года, термин «дискреционные полномочия» определяется как полномочия, предоставляющие административному органу определённую степень свободы в принятии решения. То есть дискреция заключается в возможности выбора — действовать или не действовать. Это позволяет органу выбрать из нескольких юридически допустимых решений то, которое он считает наилучшим в конкретных обстоятельствах.

Если действовать, то какой из доступных вариантов выбрать — из тех, которые прямо или косвенно закреплены в законе. Поэтому в понятии «дискреция» усматривается свобода выбора без необходимости дополнительного согласования такого выбора.

Каждое судебное решение зависит от конкретных обстоятельств дела. Дискреционные полномочия суда позволяют судьям не только принимать решения на основе принципов судопроизводства, но и формировать новую судебную практику, а также совершенствовать её.

Судебная дискреция или «судейское усмотрение» — это вид правоприменительной деятельности, который предусматривает предоставление суду в случаях, предусмотренных правовыми нормами, полномочий по выбору решения в пределах, установленных законом, исходя из принципов права, морали и конкретных обстоятельств дела с целью вынесения законного, справедливого и обоснованного решения.

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