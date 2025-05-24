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Избран председатель Самборского горрайонного суда Львовской области

12:11, 24 мая 2025
Суд возглавил Игорь Пташинский.
Избран председатель Самборского горрайонного суда Львовской области
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23 мая состоялось собрание судей Самборского горрайонного суда Львовской области. По их результатам председателем суда избрали судью Игоря Пташинского.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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