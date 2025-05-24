Избран председатель Самборского горрайонного суда Львовской области

Суд возглавил Игорь Пташинский.

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23 мая состоялось собрание судей Самборского горрайонного суда Львовской области. По их результатам председателем суда избрали судью Игоря Пташинского.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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