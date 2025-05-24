Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області

Суд очолив Ігор Пташинський.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 травня відбулися збори суддів Самбірського міськрайонного суду Львівської області. За їх результатами головою суду обрали суддю Ігоря Пташинського.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.