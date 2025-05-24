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Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області

12:11, 24 травня 2025
Суд очолив Ігор Пташинський.
Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області
ілюстративне фото
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23 травня відбулися збори суддів Самбірського міськрайонного суду Львівської області. За їх результатами головою суду обрали суддю Ігоря Пташинського.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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