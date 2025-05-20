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Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд

08:45, 20 мая 2025
Кабмин утвердил дорожную карту, которая предусматривает невозможность пребывания в должности главы суда более двух сроков или двух переизбраний подряд.
Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд
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В рамках обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС Кабмин принял распоряжение №475-р, которым утвердил Дорожную карту по вопросам верховенства права, Дорожную карту по вопросам реформы государственного управления, Дорожную карту по вопросам функционирования демократических институтов, а также план мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (общинам) Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала мероприятия на 2025 год, предусмотренные Дорожной картой по вопросам верховенства права.

На следующий год, а именно на I квартал 2026 года, также предусмотрена разработка и принятие закона, направленного на невозможность пребывания в должности главы суда, независимо от инстанции, более двух сроков или двух переизбраний подряд, а также урегулирование положений на случай, когда собрание судей не избирает главу суда в установленный законом срок.

Ответственные за выполнение этого мероприятия – Минюст, Верховная Рада и Высший совет правосудия.

Напоминаем, в конце марта 2025 года в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщили о разработке законопроекта, согласно которому главам судов предлагают запретить переизбираться повторно в течение 2 лет после завершения соответствующих полномочий.

«На базе подкомитета обсудили комитетский вариант законопроекта относительно урегулирования процедуры избрания (назначения) судей на административные должности и их освобождения от этих должностей. Комитетский законопроект разработан на базе законопроектов 8296 и альтернативного 8296-1», отметил тогда член Комитета ВР по вопросам правовой политики, председатель подкомитета и постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Максим Дырдин.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», дорожная карта предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАПК и ВАКС – при этом в НАПК средняя зарплата за март 2025 года составила у руководства – 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения – 155,8 тыс. грн, у специалиста – 94,3 тыс. грн.

Автор: Наталя Мамченко

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суд ЕС дорожная карта

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