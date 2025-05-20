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Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

08:45, 20 травня 2025
Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.
Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд
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У рамках забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС Кабмін прийняв розпорядження №475-р, яким схвалив Дорожню карту з питань верховенства права, Дорожню карту з питань реформи державного управління, Дорожню карту з питань функціонування демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала заходи на 2025 рік, які передбачені Дорожньою картою з питань верховенства права.

На наступний рік, а саме на I квартал 2026 року, також передбачено розроблення та прийняття закону, спрямованого на унеможливлення перебування на посаді голови суду, незалежно від інстанції, понад два строки або двох переобрань підряд, а також унормування положень на випадок, коли збори суддів не обирають голову суду у встановлений законом строк.

Відповідальні за виконання цього заходу – Мін'юст, Верховна Рада та Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики повідомили про напрацювання законопроекту, за яким головам судів пропонують заборонити переобиратися повторно протягом 2 років після завершення відповідних повноважень.

«На базі підкомітету обговорили комітетський варіант законопроекту щодо врегулювання процедури обрання (призначення) суддів на адміністративні посади та їх звільнення з цих посад. Комітетський законопроект розроблений на базі законопроектів 8296 та альтернативного 8296-1», зазначив тоді член Комітету ВР з питань правової політики, голова підкомітету і постійний представник Верховної Ради у КСУ Максим Дирдін.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», дорожня карта передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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суд ЄС дорожня карта

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Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

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