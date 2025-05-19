Суд конфіскував майно ексдиректорки музею Херсона за співпрацю з окупантами

ВАКС задовільнив позов Мін’юсту до директорки херсонського краєзнавчого музею.

Фото: suspilne.media

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та застосував санкцію до колишньої директорки Херсонського обласного краєзнавчого музею Тетяни Братченко за співпрацю з окупаційною владою. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Санкція передбачена пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» і передбачає стягнення активів на користь держави.

Суд встановив, що Тетяна Братченко добровільно співпрацювала з окупаційними структурами РФ, публічно підтримувала агресора та брала участь у заходах з поширення проросійської пропаганди на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

На підставі рішення суду в дохід держави передано:

два домоволодіння;

два транспортні засоби;

грошові кошти.

Рішення може бути оскаржене в установленому порядку згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

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