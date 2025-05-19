Суд конфисковал имущество экс-директора музея Херсона за сотрудничество с оккупантами

ВАКС удовлетворил иск Минюста к директору херсонского краеведческого музея.

Фото: suspilne.media

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и применил санкцию к бывшему директору Херсонского областного краеведческого музея Татьяне Братченко за сотрудничество с оккупационными властями. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Санкция предусмотрена пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» и предусматривает взыскание активов в пользу государства.

Суд установил, что Татьяна Братченко добровольно сотрудничала с оккупационными структурами РФ, публично поддерживала агрессора и участвовала в мероприятиях по распространению пророссийской пропаганды на временно оккупированных территориях Херсонской области.

На основании решения суда в доход государства передано:

два домовладения;

два транспортных средства;

денежные средства.

Решение может быть обжаловано в установленном порядке согласно Кодексу административного судопроизводства Украины.

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