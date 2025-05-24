В Киеве в результате обстрела сильно поврежден ТРЦ «Блокбастер Молл», фото

ТРЦ «Блокбастер» на Оболони пострадал в результате атаки на Киев.

Источник фото: Громадське

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В результате комбинированного обстрела Киева потерпел разрушения торгово-развлекательный центр «Блокбастер Молл» на Оболони. Об этом сообщает Общественное.

Несмотря на атаку, ТРЦ открыт и принимает киевлян. Есть открытые магазины, но некоторые не работают.

Как сообщается, шахед или кламки попали в крышу торгового центра. Ремонтные бригады сейчас устраняют последствия попадания.

Напомним, Киев пережил тяжелую ночь – на город летели баллистические ракеты и шахеды. В нескольких районах повреждены дома.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел столицы и еще раз подчеркнул важность санкций для вынуждения РФ прекратить огонь.

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