Верховный Суд объяснил, являются ли нахождение за границей и карантин уважительными причинами для определения дополнительного срока принятия наследства

Уважительными причинами пропуска срока являются только те, которые связаны с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для наследника в совершении действий по принятию наследства – Верховный Суд.

Фото: pmg.ua

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Карантинные ограничения и нахождение за границей не являются уважительными причинами для определения дополнительного срока для принятия наследства, если наследник имел возможность подать заявление через консульские учреждения, по почте или электронным сообщением. Уважительными причинами пропуска срока являются только те, которые связаны с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для наследника в совершении действий по принятию наследства.

На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 26 марта 2025 года по делу 522/18483/21 о определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец указывал, что он пропустил срок обращения в нотариальную контору по поводу принятия наследства после смерти отца по уважительным причинам, в связи с нахождением наследодателя и наследника за пределами территории Украины и установленными Кабмином карантинными ограничениями.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что истец не предоставил суду доказательств существования объективных, существенных, непреодолимых трудностей для подачи заявления нотариусу о принятии наследства, что также свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Указанные истцом причины пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства не связаны с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника в совершении им указанного действия.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов по следующим причинам. Для определения дополнительного срока для принятия наследства наследником, пропустившим установленный законом шестимесячный срок, судом должны быть установлены уважительные причины такого пропуска. Уважительными признаются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника в совершении действий по принятию наследства.

Карантинные ограничения и нахождение за границей сами по себе не являются уважительными причинами, если наследник имел альтернативные способы подачи заявления о принятии наследства (через консульские учреждения, по почте, электронным сообщением). Пассивное поведение наследника, который осознает или должен осознавать (на основании своего родства с наследодателем и отсутствия наследников предыдущей очереди, призванных к наследованию) наличие у него права на наследство и отсутствие объективных доказательств невозможности своевременного обращения к нотариусу, исключает признание причин пропуска срока уважительными.

Автор: Наталя Мамченко

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