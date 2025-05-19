Компания Crocs отвечает в суде: действительно ли ее обувь уменьшается на солнце

Компания Crocs обратилась в суд с требованием закрыть коллективный иск, в котором её обвиняют в том, что обувь уменьшается в размере под воздействием жары или прямого солнечного света. Об этом сообщает Courthouse News.

Истцы подали жалобу ещё в декабре 2023 года. Они утверждают, что покупали обувь Crocs для ношения летом, на пляже или просто на улице в тёплую погоду. Однако после нескольких использований обувь якобы заметно уменьшилась в размере и стала непригодной для носки.

Иск основывается на том, что компания в своей рекламе активно демонстрировала использование обуви на солнце, создавая впечатление, что она рассчитана на такие условия. Истцы уверены: если бы они знали о риске деформации, то либо не купили бы Crocs, либо заплатили бы меньше.

В иске Crocs обвиняют в мошенничестве, недостоверной рекламе, нарушении прав потребителей, недобросовестной деловой практике и нарушении гарантий на товар. Истцы требуют компенсацию и рассмотрение дела судом присяжных.

Представительница Crocs Бекка Вальквист заявила суду, что этот иск — почти дословная копия дела, которое уже было отклонено в 2022 году. Она подчеркнула: истцы не доказали, что обувь массово деформируется при обычном ношении на солнце, и не представили доказательств того, что видели рекламу, на которую ссылаются.

По словам юристки, менее 0,1% обращений к компании касаются уменьшения размера обуви. Кроме того, каждому, кто подал жалобу, предлагалась новая пара на замену.

Адвокат истцов Сет Сафаер настаивает: когда дело дойдёт до сбора доказательств, он докажет, что все пары обуви, упомянутые в иске, действительно уменьшились в размере и теперь непригодны для носки.

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