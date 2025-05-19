Суд поддержал вдову в споре о наследстве на дом — признано нарушение наследственных прав при государственной регистрации имущества

Истица отстояла свое право на наследство через суд.

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Местный суд в Ровенской области признал незаконной и отменил государственную регистрацию права собственности на имущество, оформленную на женщину и её сына. Одновременно суд признал недействительными их свидетельства о праве на наследство. Этим решением суд защитил имущественные права истицы, которая также претендовала на это имущество, не допустив его незаконного присвоения другим лицом. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Из содержания ст. 529 Гражданского кодекса УССР, подлежащей применению к спорным правоотношениям, следует, что при наследовании по закону наследниками первой очереди в равных долях являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего.

Согласно ст. 548 этого Кодекса, для принятия наследства необходимо, чтобы наследник его принял. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства.

В соответствии с п. 124 Раздела III Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами Украинской ССР, утверждённой приказом Министерства юстиции УССР от 31 октября 1975 года, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, то есть тем, кто фактически вступил в управление или владение наследственным имуществом либо подал заявление в государственную нотариальную контору о принятии наследства.

Что касается апелляционной жалобы, поданной представительницей ответчицы на решение местного суда, которым был удовлетворён иск истицы о признании недействительным и отмене решения государственного регистратора о государственной регистрации прав и их обременений, отмене свидетельства о праве на наследство по закону, признании незаконным и отмене решения частного нотариуса о государственной регистрации прав и обременений, то Ровенский апелляционный суд оставил её без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции — без изменений.

Из материалов дела известно, что после смерти наследодателя его жена приняла наследство, фактически вступив в управление и владение наследственным имуществом.

После смерти наследницы, которая также не оставила завещания, на основании ст. 529 ГК УССР (первая очередь наследников по закону) государственный нотариус выдал свидетельство о праве на наследство на 1/6 часть спорного имущества умершей её сыну, 4/6 части — её дочери, а 1/6 часть осталась открытой.

После смерти наследника истицы в 2020 году, который унаследовал после смерти матери 1/6 имущества — жилой дом с хозяйственными постройками, при жизни не осуществил его государственную регистрацию, однако приобрёл это право собственности в соответствии с действующим законодательством, что обуславливает включение этого права в состав наследства, открывшегося после его смерти, поскольку на момент выдачи свидетельства о праве на наследство обязательная государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество не предусматривалась.

Жена после смерти мужа приняла наследство, поскольку проживала и была зарегистрирована с ним по одному адресу, вела с ним общее хозяйство до дня его смерти, то есть фактически вступила в управление и владение наследственным имуществом, что подтверждается справкой, выданной исполкомом сельского совета, а также отметкой в паспорте о регистрации места жительства в спорном доме.

Считая нарушенным своё право собственности на оформление наследства на 1/6 часть жилого дома, принадлежавшего её умершему мужу, поскольку право собственности на весь указанный дом было зарегистрировано за сестрой её покойного мужа, которая не имела законных оснований для регистрации такого права собственности, истица обратилась с этим иском в суд.

Установлено, что в 2019 году умерла наследница, унаследовавшая после смерти матери 4/6 жилого дома. Имущество после смерти матери унаследовал её сын, приложив к материалам дела заявление, в котором сообщил, что является единственным наследником, принявшим наследство после умершей матери.

Государственный регистратор на основании решения о государственной регистрации прав и их обременений внёс запись о праве частной собственности на спорный жилой дом, что подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности. Наследник получил свидетельство о праве на наследство по закону после смерти матери, а именно на жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями.

Когда иск рассматривался в суде, наследник также умер, поэтому уже его дочь подала заявление о принятии наследства после смерти отца, однако на момент рассмотрения апелляционной жалобы свидетельство о праве на наследство она ещё не получила.

Как разъяснено Верховным Судом в постановлении от 24 января 2017 года № 638/6703/16-ц, если при жизни наследодатель не приобрёл право собственности на недвижимое имущество, то и наследник не приобретает право собственности в порядке наследования.

К наследнику переходят только определённые имущественные права, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства. До приобретения права собственности в установленном законом порядке наследник должен совершить действия, необходимые для приобретения права собственности на определённое недвижимое имущество.

Что касается данного спора, то местный суд на основании надлежащим образом оценённых доказательств обоснованно установил нарушение государственным регистратором порядка принятия решения о государственной регистрации вещных прав, поскольку представленные документы не позволяли установить факт приобретения вещных прав на недвижимое имущество, а именно на спорный жилой дом, в частности, отсутствовал документ о приобретении ныне покойной женщиной права собственности на спорный жилой дом в целом.

При установленных обстоятельствах законным является вывод суда первой инстанции о удовлетворении иска о отмене решения государственного регистратора о государственной регистрации прав и их обременений, согласно которому в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество была неправомерно зарегистрирована собственность за ответчицей.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 13 мая 2025 года по делу № 949/1332/20.

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