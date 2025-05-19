Компанія Crocs відповідає в суді: чи справді її взуття зменшується на сонці

Покупці звинувачують бренд у недостовірній рекламі та вимагають компенсацію за взуття, яке нібито деформується під впливом спеки.

Фото: unsplash

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Компанія Crocs звернулась до суду з вимогою закрити колективний позов, у якому її звинувачують у тому, що взуття зменшується в розмірі під впливом спеки або прямого сонячного світла. Про це повідомляє Courthouse News.

Позивачі подали скаргу ще у грудні 2023 року. Вони стверджують, що купували Crocs для носіння влітку, на пляжі чи просто на вулиці у теплу погоду. Але після кількох використань взуття нібито помітно зменшилось у розмірі та стало непридатним.

Позов базується на тому, що компанія у своїй рекламі активно показувала використання взуття в сонячну погоду, створюючи враження, що воно витримує такі умови. Позивачі впевнені: якби знали про ризик деформації, не купували б Crocs або принаймні заплатили б менше.

У позові Crocs звинувачують у шахрайстві, недостовірній рекламі, порушенні прав споживачів, недобросовісній діловій практиці та порушенні гарантій на товар. Позивачі вимагають компенсацію та суд присяжних.

Представниця Crocs Бекка Вальквіст заявила суду, що цей позов — майже копія справи, яку вже відхилили у 2022 році. Вона наголосила: позивачі не довели, що взуття масово деформується саме за звичайного носіння на сонці, і не надали доказів, що бачили рекламу, на яку посилаються.

За словами юристки, менше 0,1% звернень до компанії пов’язані зі зменшенням розміру взуття. Крім того, кожному, хто поскаржився, пропонували нову пару на заміну.

Адвокат позивачів Сет Сафаєр наполягає: коли справа дійде до збору доказів, він покаже, що всі пари взуття, про які йдеться у позові, справді зменшились. І зараз вони непридатні для використання.

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