Верховний Суд пояснив, чи є перебування за кордоном та карантин поважними причинами для визначення додаткового строку прийняття спадщини

Поважними причинами пропуску строку є лише ті, що пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій щодо прийняття спадщини – Верховний Суд.

Фото: pmg.ua

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Карантинні обмеження та перебування за кордоном не є поважними причинами для визначення додаткового строку для прийняття спадщини, якщо спадкоємець мав можливість подати заяву через консульські установи, поштою або електронним повідомленням. Поважними причинами пропуску строку є лише ті, що пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій щодо прийняття спадщини.

На це вказав Касаційний цивільний суд Верховного Суду у постанові від 26 березня 2025 року по справі 522/18483/21 про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначав, що він пропустив строк звернення до нотаріальної контори з приводу прийняття спадщини після смерті батька з поважних причин, у зв’язку з перебуванням спадкодавця та спадкоємця за межами території України та встановленими Кабміном карантинними обмеженнями.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що позивач не надав до суду доказів на підтвердження існування об’єктивних, істотних, непереборних труднощів для подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини, що також свідчить про відсутність підстав для задоволення позову.

Зазначені позивачем причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини не пов’язані із об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця у вчиненні ним зазначеної дії.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке. Для визначення додаткового строку для прийняття спадщини спадкоємцем, який пропустив встановлений законом шестимісячний строк, судом мають бути встановлені поважні причини такого пропуску. Поважними визнаються причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця у вчиненні дій щодо прийняття спадщини.

Карантинні обмеження та перебування за кордоном самі по собі не є поважними причинами, якщо спадкоємець мав альтернативні способи подання заяви про прийняття спадщини (через консульські установи, поштою, електронним повідомленням). Пасивна поведінка спадкоємця, який усвідомлює чи повинен усвідомлювати (на підставі своєї спорідненості із спадкодавцем та відсутністю спадкоємців попередньої черги, закликаних до спадкування) наявність у нього права на спадкування та відсутність об'єктивних доказів неможливості вчасного звернення до нотаріуса, виключає визнання причин пропуску строку поважними.

Автор: Наталя Мамченко

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