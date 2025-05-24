Налоговая объяснила, в каком случае ФЛП может быть плательщиком арендной платы за землю государственной или коммунальной собственности

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации этих прав.

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Налоговая служба в Одесской области объясняет, в каком случае ФЛП может быть плательщиком арендной платы за землю государственной или коммунальной собственности.

Указывается, что отношения, связанные с арендой земли, регулируются Гражданским кодексом Украины от 16 января 2003 года № 435-IV, Земельным кодексом от 25 октября 2001 года № 2768-III (далее – ЗКУ), Законом от 6 октября 1998 года № 161-XIV «Об аренде земли», другими законами и нормативно-правовыми актами, а также договором аренды земли.

Порядок передачи земельных участков в аренду регламентируется ст. 124 ЗКУ, в которой указано, что передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется на основании решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления согласно их полномочиям, определённым ст. 122 ЗКУ.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации этих прав.

Взимание платы за землю регулируется Налоговым кодексом от 2 декабря 2010 года № 2755-VI.

Арендная плата для целей разд. XII «Налог на имущество» НКУ — обязательный платёж за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности на условиях аренды (п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания земель загрязнёнными (потенциально загрязнёнными) взрывоопасными предметами).

Налоговый период, порядок расчёта арендной платы, срок уплаты и порядок её зачисления в бюджеты применяются в соответствии с требованиями ст.ст. 285 – 287 НКУ (п. 288.7 ст. 288 НКУ).

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно рассчитывают сумму платы за землю ежегодно по состоянию на 01 января и не позднее 20 февраля текущего года подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными частями по месяцам. Подача такой декларации освобождает от обязанности подавать ежемесячные декларации (п. 286.2 ст. 286 НКУ).

Начисление физическим лицам сумм платы за землю проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе на который физическое лицо имеет право собственности как владелец земельного пая), которые направляют налогоплательщику в порядке, определённом ст. 42 НКУ, до 01 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определённом ст. 58 НКУ, вместе с подробным расчётом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер налоговой ставки и размер льготы по уплате налога.

Таким образом, если договор аренды земли государственной или коммунальной собственности заключён на основании решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления с физическим лицом – предпринимателем, то физическое лицо – предприниматель является плательщиком арендной платы за землю с момента государственной регистрации договора аренды.

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