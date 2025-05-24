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Пользователи жалуются на сбой в работе соцсети X — что известно

17:04, 24 мая 2025
Больше всего жалоб — на проблемы с мобильным приложением и доступ к сайту.
Пользователи жалуются на сбой в работе соцсети X — что известно
Источник фото: Stock Adobe
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В работе социальной сети X произошел сбой, на проблемы жалуются и пользователи из Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса мониторинга сбоев Downdetector от 24 мая.

Согласно информации, жалобы на некорректную работу X начали поступать еще в пятницу, 23 мая.

В частности:

• 68% пользователей сообщили о сбоях в приложении,
• 24% — о проблемах с сайтом,
• 8% — не смогли подключиться к серверу.

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