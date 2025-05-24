На Кировоградщине в смертельном ДТП столкнулись легковушка, грузовик и два микроавтобуса

На Кировоградщине спасатели ликвидировали последствия масштабного дорожно-транспортного происшествия: трое погибших, трое пострадавших.
Как сообщили в ГСЧС Украины, в Кировоградской области произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств — легкового автомобиля, грузовика и двух микроавтобусов. В результате столкновения погибли три человека, еще трое получили травмы.
В ГСЧС уточнили, что на месте аварии работали спасатели, которые провели деблокацию тела погибшей женщины.
Полиция на данный момент не комментировала ДТП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.