На Кировоградщине в смертельном ДТП столкнулись легковушка, грузовик и два микроавтобуса

Смертельное ДТП на Кировоградщине: столкнулись легковушка, грузовик и два микроавтобуса — есть погибшие и раненые.

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На Кировоградщине спасатели ликвидировали последствия масштабного дорожно-транспортного происшествия: трое погибших, трое пострадавших.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Кировоградской области произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств — легкового автомобиля, грузовика и двух микроавтобусов. В результате столкновения погибли три человека, еще трое получили травмы.

В ГСЧС уточнили, что на месте аварии работали спасатели, которые провели деблокацию тела погибшей женщины.

Полиция на данный момент не комментировала ДТП.

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