На Кіровоградщині у смертельній ДТП зіштовхнулися легковик, вантажівка та два мікроавтобуси

Смертельна ДТП на Кіровоградщині: зіткнулися легковик, вантажівка та два мікроавтобуси — є загиблі та поранені.

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На Кіровоградщині рятувальники ліквідували наслідки масштабної ДТП: троє загиблих, троє травмованих.

Як повідомили у ДСНС України, у Кіровоградській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів — легкового автомобіля, вантажівки та двох мікроавтобусів. Внаслідок зіткнення загинуло троє людей, ще троє дістали травми.

У ДСНС вказали, що на місці аварії працювали рятувальники, які провели деблокацію тіла загиблої жінки.

У поліції наразі не коментували ДТП.

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