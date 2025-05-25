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На Житомирщині чоловіку загрожує довічне ув’язнення за ґвалтування малолітньої сестри

00:00, 25 травня 2025
27-річний чоловік вчиняв насильство над своєю двоюрідною сестрою, якій було 8 років.
На Житомирщині чоловіку загрожує довічне ув’язнення за ґвалтування малолітньої сестри
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У Звягельському районі Житомирської області до суду направлено обвинувальний акт проти місцевого 27-річного жителя, якого підозрюють у вчиненні валтуванні малолітньої родички. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік протягом більш як двох років систематично вчиняв насильство над своєю двоюрідною сестрою, якій було 8 років.

Інформація про дії підозрюваного стала відомою завдяки психологу, після чого мати дитини звернулася до правоохоронних органів.

Прокурори зібрали достатню доказову базу для притягнення чоловіка до відповідальності за ч. 4 ст. 152 та ч. 4, ч. 6 ст. 153 КК України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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