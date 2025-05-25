На Житомирщине мужчине грозит пожизненное заключение за изнасилование малолетней сестры

27-летний мужчина совершал насилие над своей двоюродной сестрой, которой было 8 лет.

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В Звягельском районе Житомирской области в суд направлен обвинительный акт против местного 27-летнего жителя, подозреваемого в совершении вознаграждения малолетней родственницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина в течение более двух лет систематически совершал сексуальное насилие над своей двоюродной сестрой, которой было 8 лет.

Информация о действиях подозреваемого стала известна благодаря психологу, после чего мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Прокуроры собрали достаточную доказательную базу для привлечения мужчины к ответственности по ч. 4 ст. 152 и ч. 4, ч. 6 ст. 153 УК Украины. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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