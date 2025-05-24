Украина стала первой в мире по стабильности фиксированного интернета — Минцифры

Украина возглавила мировой рейтинг стабильности интернета по итогам исследования Digital Quality of Life Index 2024. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Это уже второй год подряд, когда Украина занимает первое место по этому показателю. Такого результата удалось достичь благодаря активному развитию технологии xPON — она позволяет оставаться на связи до 72 часов без электроэнергии, что критически важно во время блэкаутов.
«Россия ежедневно продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, и наша цель — обеспечить технологией каждый населённый пункт, чтобы человек в любой момент мог вызвать экстренную службу или написать семье», — заявили в Минцифры.
Если в 2021 году технологией пользовались 30% украинцев, то к 2025 году план — охватить 65%. Для достижения этой цели Минцифра совместно с партнёрами реализует ряд инициатив:
Параллельно в Украине продолжается развитие мобильного интернета и других проектов, чтобы связь оставалась доступной всегда и везде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.