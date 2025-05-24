Украина стала первой в мире по стабильности фиксированного интернета — Минцифры

За последние несколько лет Украина стала лидером по количеству подключений к xРОN.

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Украина возглавила мировой рейтинг стабильности интернета по итогам исследования Digital Quality of Life Index 2024. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Это уже второй год подряд, когда Украина занимает первое место по этому показателю. Такого результата удалось достичь благодаря активному развитию технологии xPON — она позволяет оставаться на связи до 72 часов без электроэнергии, что критически важно во время блэкаутов.

«Россия ежедневно продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, и наша цель — обеспечить технологией каждый населённый пункт, чтобы человек в любой момент мог вызвать экстренную службу или написать семье», — заявили в Минцифры.

Если в 2021 году технологией пользовались 30% украинцев, то к 2025 году план — охватить 65%. Для достижения этой цели Минцифра совместно с партнёрами реализует ряд инициатив:

запущена интерактивная карта с ЛУН Місто для поиска провайдеров, предоставляющих услуги xPON;

продолжается работа над упрощением бронирования для провайдеров, чтобы ускорить подключение и восстановление сетей;

на платформе «Дія.Освіта» запущен обучающий сериал о работе технологии xPON;

оказывается поддержка провайдерам, которые подключают украинцев к этой технологии.

Параллельно в Украине продолжается развитие мобильного интернета и других проектов, чтобы связь оставалась доступной всегда и везде.

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