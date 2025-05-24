Защищала своим телом птенцов — во время обстрела Киевщины погибла аист

Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистов.

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В результате атак РФ страдают не только украинцы, но и природа. В пятницу, 23 мая, во время удара дронами в Обуховском районе Киевской области погибла самка аиста, которая прикрыла своим телом четырех птенцов, защищая их от опасности. Об этом сообщили в социальных сетях.

«К сожалению, сегодняшняя атака дронов на Обуховщину, помимо разрушения человеческих жилищ, унесла жизнь и мамы-аиста в одном из сел нашей громады. Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех птенцов. Возможно, это и спасло им жизнь. Малышей сняли со столба. Их маму похоронили», — говорится в сообщении.

После консультаций по уходу за птенцами их приютила местная жительница. Отец птенцов часто наведывается на ее участок.

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